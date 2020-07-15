Дебют Чимаева и решающий бой Лианы Джоджуа. Что ещё ждать в новом шоу на острове UFC?

Возглавит турнир поединок в полулёгком весе между недавним соперником Забита Магомедшарипова Келвином Каттаром и Дэном Иге.

32-летний Бостонский Финишер наверняка запомнился российским любителям смешанных единоборств, выдав ожесточённое сопротивление Забиту в ноябре прошлого года в Москве. Проиграв стартовые два раунда, Каттар на зубах вытащил третий, к счастью для фанатов Магомедшарипова, последний раунд… После встречи с Zabeast Келвин провёл ещё один бой. 9 мая нынешнего года американец нокаутировал ударом локтя опытнейшего Джереми Стивенса.

На сегодняшний день Каттар занимает шестую строчку рейтинга организации и теоретически имеет прекрасные шансы подобраться к титулу максимально близко, выиграв кряду несколько поединков.

Его соперник Дэн Иге не входит пока даже в десятку лучших полулегковесов, но идёт на великолепной победной серии из шести поединков.

Жертвами 28-летнего гавайца среди прочих стали такие бойцы, как Кевин Агилар и Эдсон Барбоза. В поединке с топовым бразильцем Иге чуть было не отлетел в нокаут в первом раунде, но, к своей чести, смог выжить. В последующих двух раундах Дэн смог отработать на победу, выиграв раздельным решением.

Из других событий предстоящего на острове Яс шоу стоит отметить дебют в восьмиугольнике непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева.

Выступающий под флагом Швеции Борз провёл на профессиональной арене шесть поединков, одержав все победы досрочно. Хамзат большую часть своих поединков провёл в популярной на Ближнем Востоке организации Brave FC, где одним из самых запоминающихся его поединков стала встреча с Икрамом Алискеровым. Поединок с дагестанцем был завершён уже в первом раунде: Чимаев наглухо нокаутировал Икрама правым апперкотом…

Борзу в октагоне предрекают большое будущее. Чеченец имеет прекрасную борцовскую подготовку и обладает нокаутирующим ударом с обеих рук.

Противником Хамзата в дебюте станет валлиец Джон Филлипс по прозвищу Белый Тайсон. 35-летний ветеран провёл в UFC уже четыре поединка, но три из них проиграл. В крайнем выступлении Джон на 17-й секунде нокаутировал Алена Амедовски, тем самым размочив счёт своих выступлений в лучшей лиге мира. Исходя из статистики обоих поединков, можно смело спрогнозировать досрочное завершение боя между Чимаевым и Филлипсом. Поединок получится явно скоротечным…

Также в турнире на "Бойцовском острове" примет участие экс-чемпионка Fight Nights Global Лиана Джоджуа.

Дебют Волчицы в UFC был смазан досрочным поражением Саре Морас. На этот раз противницей грузинки станет Диана Бельбита. Так же, как и Лиана, румынка провалила свой дебют в восьмиугольнике, проиграв по очкам Молли Макман.