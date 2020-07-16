Экс-футболист и блогер КраСава собрал за сутки 10 млн рублей для семьи умершего игрока "Казанки"

Блогер и бывший футболист Евгений Савин, известный в соцсетях как КраСава, за сутки собрал 10 миллионов рублей для семьи игрока московского футбольного клуба "Казанка" Иннокентия Самохвалова, который скончался в апреле. Об этом Савин сообщил в своём инстаграме.
— Спасибо вам. За один день мы собрали 10 000 000 рублей, и Тёма с мамой переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы — одна большая футбольная семья, — написал блогер.
Напомним, защитник московского футбольного клуба "Казанка" (фарм-клуб "Локомотива") Иннокентий Самохвалов скончался в апреле в возрасте 22 лет. Спортсмену стало плохо во время индивидуальной тренировки. СМИ сообщали, что спортсмен вместе с супругой и маленьким ребёнком снимали жильё. А после смерти Самохвалова его мать обратилась в "Локомотив" с просьбой обеспечить вдову и малыша квартирой, однако в этом женщине отказали. Позднее стало известно, что "Локомотив" выплатил семье два миллиона, а ещё один миллион они получили от агента игрока. Жену Самохвалова приняли на работу в футбольный клуб.