В РФПИ рассказали, когда может завершиться полная вакцинация от CoViD-19 в РФ

Полную вакцинацию россиян от CoViD-19 могут закончить к началу 2021 года. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что планируется выпустить 30 миллионов доз препарата.

— В России мы произведём 30 миллионов вакцин при необходимости для России в 50 миллионов, то есть, соответственно, полностью вакцинация в России может быть завершена в начале следующего года, — приводит его слова "Интерфакс".

Говоря о мировых масштабах, Дмитриев уточнил, что для других стран планируется выпустить около 200 миллионов доз вакцин.

Лайф писал, что вторая фаза испытаний вакцины от CoViD-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, завершится 3 августа. После этого специалисты сразу приступят к следующей стадии.