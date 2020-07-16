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В РФПИ рассказали, когда может завершиться полная вакцинация от CoViD-19 в РФ

Ранее стало известно, что вторая фаза испытаний препарата завершится 3 августа.

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Фото © Pixabay

Полную вакцинацию россиян от CoViD-19 могут закончить к началу 2021 года. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что планируется выпустить 30 миллионов доз препарата.

В России мы произведём 30 миллионов вакцин при необходимости для России в 50 миллионов, то есть, соответственно, полностью вакцинация в России может быть завершена в начале следующего года, — приводит его слова "Интерфакс".

Говоря о мировых масштабах, Дмитриев уточнил, что для других стран планируется выпустить около 200 миллионов доз вакцин.

Лайф писал, что вторая фаза испытаний вакцины от CoViD-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, завершится 3 августа. После этого специалисты сразу приступят к следующей стадии.

Ранее организаторы рассказали об итогах испытания вакцины против CoViD-19. Они надеются, что иммунитет после прививки сохранится надолго. По их словам, добровольцы Сеченовского университета хорошо перенесли испытания препарата. Отмечается, что все они на протяжении шести недель были вынуждены находиться в изоляции.

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