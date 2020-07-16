Названа дата завершения второй фазы испытаний российской вакцины от коронавируса

Вторая фаза испытаний вакцины от CoViD-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, завершится 3 августа. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По словам Дмитриева, по окончании второй фазы испытаний специалисты приступят сразу же к третьей.
— При этом третья фаза будет не только в России, но и в ряде других стран. Мы ожидаем регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины уже буквально в августе-сентябре, — отметил глава Российского фонда прямых инвестиций.
Он также уточнил, что третью фазу планируют ввести в том числе на Ближнем Востоке.
Напомним, ранее организаторы рассказали об итогах испытания вакцины против CoViD-19. Они надеются, что иммунитет после прививки сохранится надолго. По их словам, добровольцы Сеченовского университета хорошо перенесли испытания препарата. Отмечается, что все они на протяжении шести недель были вынуждены находиться в изоляции.