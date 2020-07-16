Названа дата завершения второй фазы испытаний российской вакцины от коронавируса

Вторая фаза испытаний вакцины от CoViD-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, завершится 3 августа. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, по окончании второй фазы испытаний специалисты приступят сразу же к третьей.

— При этом третья фаза будет не только в России, но и в ряде других стран. Мы ожидаем регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины уже буквально в августе-сентябре, — отметил глава Российского фонда прямых инвестиций.

Он также уточнил, что третью фазу планируют ввести в том числе на Ближнем Востоке.