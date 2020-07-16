На Кубани с 18 июля откроются аквапарки и аттракционы на открытом воздухе

С 18 июля в Краснодарском крае свою работу возобновят аквапарки и аттракционы на открытом воздухе. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

— Стабильная эпидемиологическая обстановка позволяет нам ввести новые послабления. За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заражения, растёт процент выздоровевших — 85%, — отметил глава Краснодарского края.

Также в регионе откроются бассейны и библиотеки, последние пока что без читательских залов. Заработают и учреждения дополнительного образования детей, но только для индивидуальных занятий.