Дело рецидивиста, зверски убившего девятилетнюю Лизу в Саратове, передали в суд

Уголовное дело 35-летнего жителя Саратова Михаила Туватина, который осенью 2019 года зверски убил девятилетнюю школьницу Лизу, направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве отметили, что следователи собрали исчерпывающие доказательства, изобличающие бывшего заключённого в совершении инкриминируемых ему деяний. Сам обвиняемый в убийстве малолетней, сопряжённом с насильственными действиями сексуального характера и иными действиями сексуального характера с применением насилия, своей вины не признаёт.

Напомним, 9 октября 2019 года в Саратове девятилетняя девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Михаила Туватина, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Бывшему заключённому предъявили обвинение в расправе над ребёнком, его признали вменяемым. Лайф рассказывал, за какие преступления Туватин провёл в местах лишения свободы девять лет.