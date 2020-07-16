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Жителей пяти российских регионов предупредили об аномальной жаре

В некоторых субъектах столбики термометров поднимутся до отметки в 40 градусов.

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В пяти российских регионах прогнозируется аномальная жара. Столбики термометров поднимутся выше 30 градусов, а в некоторых субъектах — до 40 градусов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные сообщения Росгидромета.

Так, в Оренбургской области в период с 16 по 22 июля местами среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на девять и более градусов. В этом регионе, как и на юге Тюменской области, столбики термометров поднимутся выше 36 градусов. При этом по востоку Самарской области жара дойдёт до 40 градусов.

Жителей Алтая с 17 по 21 июля ждёт температура воздуха выше 30 градусов. А в Ханты-Мансийском автономном округе в период с 16 по 18 июля столбики термометров поднимутся выше 33 градусов.

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