"Насмешка какая-то". Жителям деревни на Урале привезли питьевую воду в ассенизаторской машине — видео

Жители деревни Печёнкино Челябинской области получили вместо питьевой воды грязную жижу из озера, которую привезли на ассенизаторской машине. Видео, на котором в вёдра льётся мутная вода, в соцсетях разместили сами сельчане. Одна из женщин назвала происходящее насмешкой.

На произошедшее жители Урала пожаловались главе администрации. Позднее местные власти в посте в соцсети "ВКонтакте" разъяснили, что вода предназначалась для полива огородов.

— При разборе привезённой воды населению разъяснялось, что вода техническая, на автомобиле также было указано, что вода из озера, — подчеркнули в администрации Еткульского муниципального района.

Там уточнили, что питьевую воду сами жители могут получить из централизованной системы водоснабжения — для этого организовано восемь временных водоразборных колонок.