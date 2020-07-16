"Хочу попу, как у Ким". Украинский депутат станцевал тверк — видео

Это уже не первая скандальная история с участием Николая Тищенко. Ранее, по данным СМИ, выяснилось, что один из ресторанов депутата Верховной рады под названием "Велюр" работал в период карантина из-за коронавируса, когда это было запрещено. При этом отмечается, что заведение посещали украинские политики. В связи с этим многие рестораторы вышли на протесты с лозунгами "Хочу работать, как Велюр".