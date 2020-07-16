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Путин перенёс визит в Крым на понедельник

Сегодня глава государства работает в Ново-Огарёве.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об изменениях в рабочих планах Владимира Путина. Ранее анонсированная поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых кораблей перенесены на понедельник, а сегодня президент даст старт бюджетному процессу.

Путин решил собрать первое совещание по бюджетному процессу, ждём (начало) после 14:00 (мск), — рассказал Песков.

Он добавил, что решение о проведении совещания по бюджету принято из-за "отягчающих обстоятельств" на фоне пандемии коронавируса, необходимости балансировки бюджета в кризисных условиях. Всё это требует особого внимания со стороны президента и правительства, добавил представитель Кремля.

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