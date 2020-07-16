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Собор Святой Софии продолжат охранять как объект всемирного наследия

После смены его статуса на мечеть власти Турции рассчитывают на увеличение числа посетителей.

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Фото © Pixabay

Собор Святой Софии (Айя-София) будет охраняться как объект всемирного наследия и после изменения её статуса. Соответствующий протокол подписали сегодня Министерство культуры и туризма Турции и Управление по делам религии страны (Диянет).

Мы подписываем протокол, в котором указано, что она будет охраняться как объект всемирного наследия в соответствии с международными стандартами. Реставрационные работы в здании будут ускорены. Иностранные туристы смогут посещать Айя-Софию бесплатно, — сказал глава Минкультуры Мехмет Нури Эрсой, отметив, что собор будет охраняться как и раньше.

Глава Диянета Али Эрбаш в свою очередь заявила, что власти страны рассчитывают на увеличение числа посетителей Айя-Софии "до миллионов". Она подчеркнула, что Турции выпало хранить "наследие, которое служит всему человечеству".

Напомним, в марте 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган предложил вернуть собору Святой Софии в Стамбуле, который с 1934 года был музеем, статус мечети. Заседание Госсовета страны по этому вопросу состоялось в начале июля 2020 года и длилось всего 17 минут. В итоге Айя-София снова станет мечетью, поклонение мусульман там начнётся с 24 июля. При этом собор останется открытым для доступа для всех желающих, включая иностранцев и представителей других религий.

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