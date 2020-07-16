Собор Святой Софии продолжат охранять как объект всемирного наследия

Собор Святой Софии (Айя-София) будет охраняться как объект всемирного наследия и после изменения её статуса. Соответствующий протокол подписали сегодня Министерство культуры и туризма Турции и Управление по делам религии страны (Диянет).

— Мы подписываем протокол, в котором указано, что она будет охраняться как объект всемирного наследия в соответствии с международными стандартами. Реставрационные работы в здании будут ускорены. Иностранные туристы смогут посещать Айя-Софию бесплатно, — сказал глава Минкультуры Мехмет Нури Эрсой, отметив, что собор будет охраняться как и раньше.

Глава Диянета Али Эрбаш в свою очередь заявила, что власти страны рассчитывают на увеличение числа посетителей Айя-Софии "до миллионов". Она подчеркнула, что Турции выпало хранить "наследие, которое служит всему человечеству".