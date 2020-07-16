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Адвокат рассказал, что дело Сафронова ведут 10 следователей ФСБ

Сегодня начинается рассмотрение судом жалобы на арест советника главы "Роскосмоса".

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Уголовное дело в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене, ведут 10 следователей ФСБ. Об этом рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов.

В следственной группе 10 следователей. Группу возглавляет известный следователь Александр Чабан, ведущий также дело тяжелобольного учёного Кудрявцева, — отметил адвокат.

В Мосгорсуде сегодня начинается рассмотрение жалобы на арест советника главы "Роскосмоса". Защита просит выбрать другую меру пресечения, представители ряда СМИ подписали поручительство за Сафронова. Заседание закрыто от прессы, у здания усилены меры безопасности. По словам Павлова, его подзащитного сопровождали до суда люди в камуфляже и масках. Адвокат назвал такие действия "театром".

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вины он не признал. Защита обжаловала арест.

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