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На Сахалине группу мигрантов заподозрили в домогательствах к малолетним мальчикам

Мужчин доставили в следственный отдел, проверку начала и региональная прокуратура.

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Фото © Pixabay

В Сахалинской области следователи проверяют нескольких мужчин на причастность к домогательствам в отношении трёх мальчиков в возрасте от семи до девяти лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

О том, что группа неизвестных пыталась осуществить действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним, сообщила местная жительница. В ведомстве подчеркнули, что личности заподозренных в домогательствах установлены, мужчины находятся в следственном отделе Южно-Сахалинска, с ними проводятся проверочные мероприятия.

Проверку начала и региональная прокуратура. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по публикации СМИ о фактах домогательств мигрантов до несовершеннолетних в планировочном районе Дальнее города Южно-Сахалинска, — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Ранее суд в Перми приговорил учителя математики Валерия Сыропятова к 9,5 года колонии строгого режима и одному году и десяти месяцам ограничения свободы за домогательства сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В отношении педагога в течение 10 лет будет действовать запрет на осуществление преподавательской деятельности.

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