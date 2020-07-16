На Сахалине группу мигрантов заподозрили в домогательствах к малолетним мальчикам

В Сахалинской области следователи проверяют нескольких мужчин на причастность к домогательствам в отношении трёх мальчиков в возрасте от семи до девяти лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

О том, что группа неизвестных пыталась осуществить действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним, сообщила местная жительница. В ведомстве подчеркнули, что личности заподозренных в домогательствах установлены, мужчины находятся в следственном отделе Южно-Сахалинска, с ними проводятся проверочные мероприятия.

Проверку начала и региональная прокуратура. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

— Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по публикации СМИ о фактах домогательств мигрантов до несовершеннолетних в планировочном районе Дальнее города Южно-Сахалинска, — говорится в заявлении надзорного ведомства.