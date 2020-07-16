Хакеры попытались взломать сайт с результатами ЕГЭ

Злоумышленники попытались взломать сервис с опубликованными результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ), атаку удалось успешно отразить. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

— Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru. — Прим. Лайфа) подвергся серьёзной хакерской DDoS-атаке, которая была успешно отбита. Работоспособность и доступность сервиса в ходе атаки были сохранены, — цитирует заявление ТАСС.

В ведомстве отметили, что в момент атаки результаты первых экзаменов ещё не успели занести в систему.

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев уточнил, что попытки взлома сервиса никоим образом не повлияли на его работу и не создали никаких проблем.

Замдиректора Федерального центра тестирования Станислав Андреев рассказал, что в ходе атаки злоумышленники попытались использовать ботсеть. Специалисты выяснили, что вредоносная активность исходила с международных IP-адресов, однако это вовсе не служит гарантом того, что несостоявшиеся хакеры действовали из-за рубежа. Эксперты уверены, что попытка вывода сервиса из строя была тщательно спланирована, так как для её реализации неизвестные подключили серьёзные ресурсы.