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В Кремле оценили угрозу США ввести новые санкции против "Северного потока — 2"

В аппарате президента полагают, что Вашингтон пытается заставить европейцев "покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям".

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Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Недавние угрозы США по поводу ввода новых санкций против газопровода "Северный поток — 2" — попытка недобросовестной конкуренции и оказания давления на бизнес в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это ещё продолжение таких негативных проявлений, продолжение такой грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании, — отметил он.

Песков заметил, что таким образом Вашингтон продолжает выбранную им линию недобросовестной конкуренции и пытается заставить европейцев "покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям".

Напомним, ранее глава Госдепа США Майк Помпео сообщил, что американские власти решили ввести дополнительные санкции в отношении "Турецкого потока" и проекта газопровода "Северный поток — 2".

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