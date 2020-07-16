В Кремле оценили угрозу США ввести новые санкции против "Северного потока — 2"

Недавние угрозы США по поводу ввода новых санкций против газопровода "Северный поток — 2" — попытка недобросовестной конкуренции и оказания давления на бизнес в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это ещё продолжение таких негативных проявлений, продолжение такой грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании, — отметил он.

Песков заметил, что таким образом Вашингтон продолжает выбранную им линию недобросовестной конкуренции и пытается заставить европейцев "покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям".