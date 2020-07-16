Глава МИД Польши назвал звонок Лексуса и Вована президенту "актом дезинформации со стороны РФ"

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вована и Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде от имени Генсека ООН Антониу Гуттериша мог быть "актом дезинформации со стороны России", заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович в эфире Polskie Radio.

Он считает, что пранкеры могли преследовать цель ухудшить отношения между Варшавой и Киевом, на что якобы указывают вопросы, задаваемые польскому лидеру.

— Но я хочу сразу сказать, что его ответы были правильными, они не подвергли Польшу риску каких-либо недоразумений в отношениях с каким-либо государством. С точки зрения внешней политики и по содержанию разговора претензий нет, — подчеркнул Чапутович.

Он также сообщил, что кроме спецслужб и других ответственных органов расследование инцидента ведёт и внешнеполитическое ведомство.

Напомним, российские пранкеры связались с Дудой от лица Гутерриша, чтобы поздравить с победой во втором туре на президентских выборах в Польше. Вован, Лексус и польский лидер обсудили ситуацию с коронавирусом. Лидер республики предположил, что Украина могла стать главным источником заражения его сограждан инфекцией.