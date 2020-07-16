СК раскрыл подробности дела о торговле детьми, по которому задержали восемь человек

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко раскрыла подробности уголовного дела о торговле несовершеннолетними, в рамках расследования которого было задержано восемь членов преступной группы.
— Среди соучастников — трое врачей частных медицинских центров, двое руководителей коммерческих организаций и их сотрудники, — уточнила Петренко.
По словам представителя ведомства, в период с 2014 по 2020 год задержанные на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. Как полагает следствие, руководители и сотрудники медцентров действовали в нарушение российского законодательства в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.
Напомним, 23 июня в квартире в Москве было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки КНР. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Их не смогли доставить будущим родителям в Китай из-за закрытых границ. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ "Торговля людьми". Расследование находится на контроле у прокурора Москвы Дениса Попова.
Накануне суд арестовал четырёх врачей, СКР ходатайствует об аресте остальных фигурантов дела.