СК раскрыл подробности дела о торговле детьми, по которому задержали восемь человек

По словам представителя ведомства, в период с 2014 по 2020 год задержанные на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. Как полагает следствие, руководители и сотрудники медцентров действовали в нарушение российского законодательства в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.

Напомним, 23 июня в квартире в Москве было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки КНР. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Их не смогли доставить будущим родителям в Китай из-за закрытых границ. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ "Торговля людьми". Расследование находится на контроле у прокурора Москвы Дениса Попова.