Капризов стал "дикарём"! Звёздный хоккеист распрощался с КХЛ и перебрался за океан

Кирилл Капризов, 23 года, нападающий ("Миннесота Уайлд")

Нападающего Кирилла Капризова, воспитанника новокузнецкого хоккея, "дикари" приглашали в свои ряды ещё несколько лет назад, однако тогда президент ЦСКА Игорь Есмантович сумел уговорить восходящую звезду остаться в КХЛ ещё на три года. Как показала практика, Кирилл сделал правильный выбор и с пользой для себя провёл это время на родине: укрепил за собой статус хоккейной звезды (по меркам КХЛ уж точно), помог армейцам выиграть Кубок Гагарина, стал героем Олимпийских игр и лучшим снайпером КХЛ.

Но время Капризова в России подошло к концу. И, как бы руководство ЦСКА ни упрашивало Кирилла ещё на какое-то время остаться в КХЛ (а в условиях жёсткого потолка зарплат это сделать было практически нереально), отъезд форварда был неминуем. Теперь Кирилл будет выступать в НХЛ за клуб "Миннесота Уайлд", подписав с "дикарями" двухлетнее соглашение новичка. Увы, но в этом плей-офф Кубка Стэнли, который стартует в НХЛ с 1 августа, Кирилл сыграть не сможет, а выйдет на лёд со своими новыми партнёрами только в декабре 2020 года, когда начнётся новый сезон в НХЛ.

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NEWS: The #mnwild announced the club has signed forward Kirill Kaprizov to a two-year, entry-level contract starting with the 2019-20 season.



Welcome to the #StateOfHockey, @KaprizovKirill! 🖋



🗞 » https://t.co/skdkSkKPd7 pic.twitter.com/ZhHJgaYWa7 — Minnesota Wild (@mnwild) July 13, 2020

Но, несмотря на запрет выступать за "дикарей" прямо сейчас Капризов всё же получил разрешение присоединиться к команде, принимать участие в тренировках, а также отправиться с ней в Эдмонтон, где проведут свои матчи плей-офф команды Западной конференции.

Фото © Пресс-служба ХК ЦСКА

Капризов станет седьмым российским хоккеистом в истории "Уайлд". До него в команде в разное время играли Илья Брызгалов, Антон Худобин, Андрей Назаров, Андрей Зюзин, Сергей Кривокрасов и Максим Сушинский. Никто из них не стал незаменимым в команде, но с Капризовым ситуация особенная. Ожидается, что Кирилл будет важнейшим игроком для "Миннесоты" в долгосрочной перспективе. Это не тот случай, когда российский хоккеист едет за океан в надежде закрепиться в составе основной команды. То, что Капризов отправляется в НХЛ всерьёз и надолго, сомневаться не приходится, а значит, в КХЛ мы его теперь вряд ли увидим.

Вот так отзывается о Капризове известный аналитик TSN Рэй Ферраро.

"Он играл на взрослом профессиональном уровне, несколько лет забивал везде. Думаю, что он готов забивать в НХЛ прямо сейчас. Скажем так, я куда больше удивлюсь, если он не начнёт этого делать. Конечно, ему потребуется время на адаптацию, но он будет очень опасным нападающим".

Илья Сорокин, 24 года, вратарь ("Нью-Йорк Айлендерс")

Илья Сорокин, как и его земляк Кирилл Капризов, давно готов к выступлению в Национальной хоккейной лиге. В КХЛ вратарь защищал ворота ЦСКА, и на протяжении всего этого времени его наличие в стартовом составе армейцев никогда не вызывало вопросов. Неудивительно, что в "Нью-Йорк Айлендерс" очень ждали россиянина. Как и в случае с Капризовым, коронавирусная пандемия повлияла и на трудовое соглашение Ильи с "островитянами". Как сообщает в своём твиттере агент Дэн Мильштейн, контракт между голкипером и клубом подписан до конца текущего сезона, после чего Сорокин станет ограниченно свободным агентом и сможет заключить полноценный договор. Однако, как и Капризов, Илья не сможет принять участие в матчах плей-офф сезона 2019/20.

Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Сорокину просто необходимо сейчас сменить обстановку, чтобы иметь возможность прогрессировать как голкипер. КХЛ в этом плане уже не подходит для Ильи. Нужен новый, более серьёзный вызов, который россиянин может получить только в НХЛ. Причём вряд ли Илье придётся доказывать свою состоятельность через фарм-клуб. Прямо сейчас он готов к играм за основную команду, и в клубе будут делать ставку на него как на основного голкипера.