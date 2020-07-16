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Пережившего удар молнии 16-летнего вратаря выписали из больницы

Юный спортсмен чувствует себя хорошо.

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Фото © Соцсети

16-летнего вратаря подмосковного футбольного клуба "Знамя труда", который пережил удар молнии на стадионе "Торпедо" в Москве, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщил гендиректор клуба Игорь Майоров.

Мы ещё не виделись, его родители забрали. Во вторник у нас будет награждение, будет чествование его, тренера, который его спас, мальчика отметим и всю команду, которая зимой выиграла Кубок Москвы, — сообщил Майоров.

Также он добавил, что с юным спортсменом заключат контракт. По словам Майорова, молодой человек себя чувствует хорошо и проходит процедуры.

Напомним, несчастный случай произошёл 3 июля на стадионе "Торпедо" в Москве. 16-летний вратарь футбольного клуба "Знамя труда" разминался отдельно от остальных, когда в него ударила молния. Случилось это, когда парень ударил по мячу. Когда юниор рухнул без чувств, спас подопечного от гибели тренер Антон Басов. Он смог завести сердце Ивана и передать его приехавшей на место бригаде скорой живым.

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