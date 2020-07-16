Мишель Обама станет ведущей подкаста об отношениях и здоровье

Супруга бывшего американского президента Барака Обамы, Мишель, станет ведущей подкаста о здоровье и отношениях. Об этом экс-первая леди рассказала в "Твиттере".
Проект Michelle Obama Podcast будет запущен на стриминговом сервисе Spotify.
— Этот год выдался нелёгким, и я надеюсь, что этот подкаст сможет помочь нам разобраться, что с нами происходит, и породит новые разговоры с нашими близкими. Жду не дождусь, когда вы все послушаете его 29 июля, — написала Мишель.
В своём видеообращении к подписчикам она уточнила, что в первом сезоне подкаста будет вести задушевные беседы с близкими людьми, среди которых её брат, мама, коллеги и друзья.
Ранее супруга Барака Обамы ответила на вопрос о желании стать президентом США.