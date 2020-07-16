Мишель Обама станет ведущей подкаста об отношениях и здоровье

— Этот год выдался нелёгким, и я надеюсь, что этот подкаст сможет помочь нам разобраться, что с нами происходит, и породит новые разговоры с нашими близкими. Жду не дождусь, когда вы все послушаете его 29 июля, — написала Мишель.