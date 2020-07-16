Рекордный иск не состоится. "Роснефть" отзывает многомиллиардные претензии к РБК

По итогам консультаций с РБК компания "Роснефть" решила отозвать свой иск к изданию, в котором требовала компенсацию в 43 миллиарда рублей. Об этом во вторник сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании. Сообщается, что стороны вели переговоры в течение двух месяцев. Незадолго до этого издание открыто выразило сожаление, что их публикация могла вызвать "некорректные интерпретации, не отражающие истинную суть сделки".
— Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск, — цитирует агентство слова собеседника.
Напомним, что "Роснефть" подала в суд на РБК из-за ущерба репутации в мае этого года. Поводом стала публикация с заголовком: "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". Сумма иска была признана рекордной для медиарынка. В компании это объяснили динамикой акций "Роснефти" на "Мосбирже" после выхода статьи. Гендиректор РБК в ответ признался, что восхищён столь высокой оценкой влияния издания на мировые рынки.