Рекордный иск не состоится. "Роснефть" отзывает многомиллиардные претензии к РБК

По итогам консультаций с РБК компания "Роснефть" решила отозвать свой иск к изданию, в котором требовала компенсацию в 43 миллиарда рублей. Об этом во вторник сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании. Сообщается, что стороны вели переговоры в течение двух месяцев. Незадолго до этого издание открыто выразило сожаление, что их публикация могла вызвать "некорректные интерпретации, не отражающие истинную суть сделки".

— Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск, — цитирует агентство слова собеседника.