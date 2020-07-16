"Организовали за четыре часа". Пранкер Вован раскрыл детали подготовки к звонку президенту Польши

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, рассказал, как ему с напарником Алексеем Столяровым (Лексусом) удалось организовать телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генсека ООН Антониу Гутерриша. Все детали Кузнецов раскрыл в интервью "Москве 24".



— Конечно, у нас не было никаких прямых номеров президента. Разговор удалось организовать за четыре часа, нас особо не проверяли. Мы просто оставили наш контактный телефон как от генсека ООН и уже на него получили два проверочных звонка из офиса президента. А потом нам прислали на электронную почту подтверждение, что звонок поставили в расписание президента, — поделился Вован.



Затем пранкеры в назначенное время позвонили в офис главы Польши, где их переключили на самого президента. Разговор длился около 11 минут. По словам Владимира, организовать подобный звонок непросто, нужно знать, в какие ведомства для этого следует обращаться. Он также считает, что разговор в том числе состоялся из-за того, что Дуда в тот день получал много поздравлений в честь своего переизбрания на второй президентский срок.