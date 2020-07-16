СМИ: Секретный свидетель по делу Фургала находится под охраной ФСБ

Поводом для передачи в Центральный аппарат СКР материалов дел против арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала послужили показания засекреченного свидетеля. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.

Мужчина якобы является сотрудником правоохранительных органов и знает тех, кто в прошлом "развалил" дела, о которых идёт речь, сейчас его охраняет ФСБ. Собеседник "Росбалта" отметил, что интерес к событиям 15-летней давности возник из-за того, что весной прошлого года развёрнутые показания дал сотрудник УВД Хабаровского края, который участвовал в расследовании в 2004–2005 годах.

По его словам, преступления и их исполнители были раскрыты уже в то время, но вышестоящие сотрудники органов якобы закрыли расследование. Получив эти показания, Следственный комитет решил присмотреться к материалам дела.