Премьером Габона впервые стала женщина

Должность премьер-министра Габона впервые в истории африканской страны заняла женщина. Руководить кабмином будет Роуз Кристиан Рапонда, передаёт Xinhua.
Ранее Рапонда занимала пост министра национальной обороны в действующем правительстве. В должности премьера ей предстоит обеспечить восстановление экономики и социальную поддержку во время пандемии коронавируса, отмечает агентство.
В Греции в январе 2020 года впервые в истории страны президентом избрали женщину. В должность Екатерина Сакелларопулу вступила 13 марта.