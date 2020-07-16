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Премьером Габона впервые стала женщина

Ранее Рапонда была министром нацобороны.

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Фото © Facebook / Rose Christiane Ossouka Raponda

Должность премьер-министра Габона впервые в истории африканской страны заняла женщина. Руководить кабмином будет Роуз Кристиан Рапонда, передаёт Xinhua.

Ранее Рапонда занимала пост министра национальной обороны в действующем правительстве. В должности премьера ей предстоит обеспечить восстановление экономики и социальную поддержку во время пандемии коронавируса, отмечает агентство.

В Греции в январе 2020 года впервые в истории страны президентом избрали женщину. В должность Екатерина Сакелларопулу вступила 13 марта.

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