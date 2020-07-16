Премьером Габона впервые стала женщина

Должность премьер-министра Габона впервые в истории африканской страны заняла женщина. Руководить кабмином будет Роуз Кристиан Рапонда, передаёт Xinhua .

Ранее Рапонда занимала пост министра национальной обороны в действующем правительстве. В должности премьера ей предстоит обеспечить восстановление экономики и социальную поддержку во время пандемии коронавируса, отмечает агентство.