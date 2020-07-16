В Азербайджане пригрозили Армении ударом по Мецаморской АЭС

Министерство обороны Азербайджана готово нанести удар по Мецаморской атомной электростанции, если Армения посмеет атаковать. Об этом Ереван предупредил глава пресс-службы военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.

Он заметил, что в распоряжении Баку находятся современные средства противовоздушной обороны, и метнуть ракету в их стратегический объект у противника не выйдет.

— Армянская сторона не должна забывать, что новейшие... системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернётся для Армении огромной трагедией, — приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях и опубликовали видеозапись обстрелов. Ранее Лайф сообщал, что Армения и Азербайджан подтвердили готовность к переговорам по Карабаху.