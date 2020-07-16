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Генпрокуратура направила в суды два дела о размещении фото нацистов на акции "Бессмертный полк"

Они будут рассмотрены в Ульяновске и Перми.

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Фото © ТАСС / Егор Алеев

Генпрокуратура РФ направила в суды два уголовных дела о размещении фото нацистов во время виртуальной акции "Бессмертный полк". Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух граждан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьёй "Реабилитация нацизма", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовные дела направлены в Ульяновский областной и Пермский краевой суды.

Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавируса шествие "Бессмертного полка" 9 Мая в привычном виде не проводилось. Акцию было решено перенести в онлайн-формат, в ней приняло участие более трёх миллионов человек. Однако в этот день несколько человек загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, на сайт проекта совершались хакерские атаки. Следователи возбудили уголовные дела по факту реабилитации нацизма и вычислили несколько десятков человек, пытавшихся разместить снимки лидеров нацистской Германии.

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