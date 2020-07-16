Шнуров решил баллотироваться в Госдуму. Правда, сам он пока не в курсе

О предстоящем участии артиста в выборах заявил глава его партии.

Лидер группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Государственную думу в 2021 году. Об этом рассказал лидер объединения Борис Титов.

— На выборы в Госдуму он точно идёт, — цитирует однопартийца музыканта ТАСС.

Заявление прозвучало во время рабочей поездки Титова в Челябинскую область. Когда же Шнурова попросили подтвердить слова коллеги, он ответил очень уклончиво.

— Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть в Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее, — сказал он в беседе с RTVi.