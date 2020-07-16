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Опубликовано 16 июля 2020, 17:34
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Шнуров решил баллотироваться в Госдуму. Правда, сам он пока не в курсе

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

О предстоящем участии артиста в выборах заявил глава его партии.

Лидер группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Государственную думу в 2021 году. Об этом рассказал лидер объединения Борис Титов.

На выборы в Госдуму он точно идёт, — цитирует однопартийца музыканта ТАСС.

Заявление прозвучало во время рабочей поездки Титова в Челябинскую область. Когда же Шнурова попросили подтвердить слова коллеги, он ответил очень уклончиво.

Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть в Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее, — сказал он в беседе с RTVi.

Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста и сравнил себя с Трампом — видео

Ранее сообщалось, что шоумен решил возродить группу "Ленинград".

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София Алабина
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