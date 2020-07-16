Танцор балета Полунин: Татуировку с портретом Путина если и сведу, то в последнюю очередь

Танцор балета украинского происхождения Сергей Полунин известен не только своими профессиональными успехами — работал в Королевском балете Лондона и Баварском государственном балете, но и симпатиями в адрес российского президента Владимира Путина. Артист даже набил его портрет на груди.
Недавно Полунин выложил в "Инстаграме" фото, на котором грудь танцора предстала без татуировок. Многие поклонники и ряд СМИ обеспокоились происходящим, однако оказалось, что изображение российского лидера просто замазали тональным кремом.
— Если я буду снимать или сбивать татуировки, то рисунок с Путиным уйдёт последним, уверяю вас. Всё при мне! — рассказал Полунин изданию "Дни.ру".
Танцор отметил, что "закрыть" портрет Путина ему пришлось в стране, "где просили обойтись без политики". По словам артиста, сниматься для журналов или каких-либо рекламных кампаний без татуировки его просят даже в Китае, где к президенту России относятся хорошо.
Полунин также рассказал, что после того, как он набил тату с портретом Путина, для него закрылись многие двери, в том числе Голливуд, но он "не жалеет ни о чём".
Сергей Полунин — украинский артист балета, актёр и фотомодель. В разное время он участвовал в проектах Новосибирского театра оперы и балета, Московского музыкального театра, Королевского балета, с 2016 года работал солистом Баварского балета. В 2014 году Сергей снялся в клипе Take Me to Church ирландского исполнителя Hozier, трек произвёл фурор. В 2016 году на мировые экраны вышел фильм "Танцовщик", повествующий об истории удивительного успеха Сергея Полунина, непростом пути к славе и мировой известности и душевных терзаниях, раздирающих его противоречивую натуру. А осенью 2017 года состоялась премьера картины "Убийство в Восточном экспрессе" с Джонни Деппом, Пенелопой Крус и Мишель Пфайффер в главных ролях, где танцор сыграл графа Андрени. Подробнее о биографии Полунина читайте на uznayvse.ru.
WOW-stars
Мирослава Карпович посмеялась над хейтерами, которые устроили ей травлю из-за романа с Прилучным
сегодня в 09:36
57-летняя Алёна Свиридова снялась в одном бикини, шокировав фанатов своей откровенностью
сегодня в 08:35
Авербух завёл роман с Галиной Сергеевной из "Папиных дочек", когда та была ещё несовершеннолетней
вчера в 12:31