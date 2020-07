Танцор балета Полунин: Татуировку с портретом Путина если и сведу, то в последнюю очередь

Сергей Полунин — украинский артист балета, актёр и фотомодель. В разное время он участвовал в проектах Новосибирского театра оперы и балета, Московского музыкального театра, Королевского балета, с 2016 года работал солистом Баварского балета. В 2014 году Сергей снялся в клипе Take Me to Church ирландского исполнителя Hozier, трек произвёл фурор. В 2016 году на мировые экраны вышел фильм "Танцовщик", повествующий об истории удивительного успеха Сергея Полунина, непростом пути к славе и мировой известности и душевных терзаниях, раздирающих его противоречивую натуру. А осенью 2017 года состоялась премьера картины "Убийство в Восточном экспрессе" с Джонни Деппом, Пенелопой Крус и Мишель Пфайффер в главных ролях, где танцор сыграл графа Андрени. Подробнее о биографии Полунина читайте на uznayvse.ru.