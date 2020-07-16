Танцор балета Полунин: Татуировку с портретом Путина если и сведу, то в последнюю очередь

Танцор балета украинского происхождения Сергей Полунин известен не только своими профессиональными успехами — работал в Королевском балете Лондона и Баварском государственном балете, но и симпатиями в адрес российского президента Владимира Путина. Артист даже набил его портрет на груди.

Недавно Полунин выложил в "Инстаграме" фото, на котором грудь танцора предстала без татуировок. Многие поклонники и ряд СМИ обеспокоились происходящим, однако оказалось, что изображение российского лидера просто замазали тональным кремом.

— Если я буду снимать или сбивать татуировки, то рисунок с Путиным уйдёт последним, уверяю вас. Всё при мне! — рассказал Полунин изданию "Дни.ру".

Танцор отметил, что "закрыть" портрет Путина ему пришлось в стране, "где просили обойтись без политики". По словам артиста, сниматься для журналов или каких-либо рекламных кампаний без татуировки его просят даже в Китае, где к президенту России относятся хорошо.

Полунин также рассказал, что после того, как он набил тату с портретом Путина, для него закрылись многие двери, в том числе Голливуд, но он "не жалеет ни о чём".