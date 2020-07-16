"Было сотрясение, перелом ноги". Марина Федункив рассказала, как её жестоко избивал муж-наркоман

48-летняя звезда юмористических сериалов "Реальные пацаны", "Даёшь молодёжь" и шоу Comedy Womаn Марина Федункив стала гостьей ютуб-шоу "Алёна, блин!". Там артистка рассказала о пугающем личном опыте, который далёк от её весёлого комедийного образа. 13 лет она провела в браке с наркоманом, и супружеская жизнь обернулась для неё настоящим кошмаром, из которого вырваться было не так просто.

Скриншот © YouTube / Super

Актриса с головой погрузилась в нездоровые отношения, не замечая, как они утягивают её на дно. Мария была ослеплена любовью и надеялась, что сможет спасти второго супруга. Никто не мог переубедить её в том, что она встала на гибельный путь.

Фото © Instagram / marina_phedunkiv

Сейчас я понимаю, что я дура была. Надо было раньше уходить. 13 лет выбросить в никуда. Жить с наркоманом. <...> Как его было не спасать? Я любила его очень. Со мной разговаривали и сестра, и психологи — мне ничего не помогало. Я сказала, что он пропадёт без меня, подохнет. Вы не видели, какие бывали передозы у него. Он мог что угодно употреблять. Если чего-то не было, он начинал жёстко пить Марина Федункив

Фото © Instagram / marina_phedunkiv

Однако избранник не просто злоупотреблял наркотиками и алкоголем. Мария впервые раскрыла ещё одну страшную тайну. Супруг не единожды поднимал на неё руку, нанося тяжёлые травмы. Однако потом извинялся, говорил, что ничего не помнит. Актриса прощала, и всё начиналось снова. "Мне проще было сказать, что я напилась и ударилась, чем сказать, что меня лупит мужик", — рассказала она о том, как стыдно ей было признаться окружающим в том, что она терпит домашнее насилие.

Он бил, воровал деньги. Когда ударил первый раз — просил прощения. Я не ушла, попыталась понять. А потом я была уже немного известная, играла в КВН, и мне стыдно было обратиться в милицию. <...> Было сотрясение — я говорила, что я падала. Перелом ноги был. Ой, всё... Сначала мне было стыдно, а потом мне было страшно, когда он сказал: "Я тебя убью". И я поняла, что он может это сделать Марина Федункив