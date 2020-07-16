После того как звезду "Папиных дочек" и "мажора" уличили в романе, многие пользователи встали на защиту его бывшей жены Агаты Муцениеце. Мирославу Карпович упрекали в том, что она разрушила чужую семью и увела мужа у коллеги. Сначала артистка сдержанно реагировала на бурные обсуждения, но теперь опубликовала в "Инстаграме" странный пост.
Девушка разместила фото, где был виден её силуэт на фоне неба, и подписала: "Иногда приятно послушать тишину". При этом снабдила запись хештегами, иронично описывающими ситуацию с её новым романом. "Прилучница-разлучница", — гласил один из них. Комментарии к посту актриса предусмотрительно отключила.
#вашаведьма #открываюлавку #бумерангинедорого #всёпо10 #никаквадунесгорю #швабра #скелетина <...> #доска #прилучницаразлучница #поканеподохла <...> #стрёмная #перваядала #убогая #аукнется #стыдисрам #шаболда <...> #цитатыдня #всехблагодарю #а-адекватность #милыелюди
хештеги к посту в "Инстаграме" Мирославы Карпович
Фото © Telegram / Только никому...
В Сети не только появились совместные снимки Карпович и Прилучного. Девушка отправилась отдыхать вместе с актёром и его детьми, на что Агата Муцениеце не давала своего согласия. К тому же "папина дочка" якобы перевезла вещи в особняк "мажора" и сразу начала устанавливать там свои порядки.
WOW-stars
Мирослава Карпович посмеялась над хейтерами, которые устроили ей травлю из-за романа с Прилучным
сегодня в 09:36
57-летняя Алёна Свиридова снялась в одном бикини, шокировав фанатов своей откровенностью
сегодня в 08:35
Авербух завёл роман с Галиной Сергеевной из "Папиных дочек", когда та была ещё несовершеннолетней
вчера в 12:31