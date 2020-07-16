Мирослава Карпович посмеялась над хейтерами, которые устроили ей травлю из-за романа с Прилучным

После того как звезду "Папиных дочек" и "мажора" уличили в романе, многие пользователи встали на защиту его бывшей жены Агаты Муцениеце. Мирославу Карпович упрекали в том, что она разрушила чужую семью и увела мужа у коллеги. Сначала артистка сдержанно реагировала на бурные обсуждения, но теперь опубликовала в "Инстаграме" странный пост.

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Девушка разместила фото, где был виден её силуэт на фоне неба, и подписала: "Иногда приятно послушать тишину". При этом снабдила запись хештегами, иронично описывающими ситуацию с её новым романом. "Прилучница-разлучница", — гласил один из них. Комментарии к посту актриса предусмотрительно отключила.

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

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Фото © Telegram / Только никому...