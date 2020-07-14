Прилучный скрыл от Муцениеце, что их дети будут отдыхать вместе с его новой пассией

Уже который день не утихают слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Звезда "Папиных дочек" якобы стала завоёвывать сердце актёра ещё до его развода. А потом и вовсе отправилась на отдых на Чёрное море вместе с Прилучным и его детьми. Девушка смеялась, танцевала и носила малышей на руках, что попало на камеры.

Фото © Instagram / agataagata

У подписчиков экс-супруги "мажора" Агаты Муцениеце такой поворот событий вызвал недоумение. Поклонники поражались тому, как актриса разрешила детям отправиться в путешествие с чужим человеком.

Агата, ну как можно было отпустить их на море с папой с какой-то первой попавшейся??? Психику сломать детям? У него через три месяца опять новая появится, и детям опять привыкать? Это большой стресс для детей sviridovich.maria

На что Муцениеце кратко ответила под одним из постов в её инстаграме, заявив, что она ничего подобного не позволяла: "Я отпускала только с папой". Многие поклонники поддержали Агату, довольно резко высказываясь о поступке её бывшего мужа. По мнению комментаторов, актёру не стоило так быстро вмешивать в свои новые отношения детей.

Фото © Instagram / agataagata, m1r0slava_karpovich

У вас замечательные дети, а остальное, что ушло, пусть оно живёт как хочет! На чужом несчастье счастья не будет никогда! Закон бумеранга тоже никто не отменял! А вы будете счастливы!!! zhurdens

Это совершенно непорядочно, дети ещё даже не осознали, что их полноценной семьи нет, а уже они вместо мамы с папой видят "тётю".🤷‍♀️ Ну можно же было и потерпеть, к чему так сразу?! lelikfilatova

Агате нужно отсудить детей у бывшего, чтоб дети не общались с Карпович, уводящей чужих мужей! kimkardashinan