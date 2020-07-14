Ирена Понарошку разводится с мужем-диджеем после 10 лет брака

Пандемия и коронавирус больно ударили не только по здоровью, но и по семейным отношениям. В последнее время звёздные пары одна за другой расходятся и в России, и на Западе. В этот раз окончательно распалась семья Ирены Понарошку и диджея Александра Листа. Супруги вместе прожили десять лет и воспитывают двух сыновей — девятилетнего Серафима и полуторагодовалого Теодора. Но даже это не помогло сохранить брак, пишет "Стархит".

Фото © Instagram / irenaponaroshku

Неделю назад Ирена подала заявление о разводе, но фанаты пары могут выдохнуть: никаких скандалов не предвидится. Супруги решили все вопросы мирно, не став ссориться из-за имущества и детей. Как ни старались влюблённые вернуть свои отношения, им это не удалось. О проблемах в семье поклонники узнали в сентябре прошлого года, когда Александр выложил в своём инстаграме сердитый пост.

Фото © Instagram / irenaponaroshku

Что происходит с нашей страной? Моя жена объявила о разводе! Это после всего?! Это потому, что я современный, честный и классный? Идите ***! Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Этот век прогнил (в России)! Не верьте женщинам! Александр Лист

Фото © Instagram / irenaponaroshku и listdj