34-летняя Ольга Бузова, как обычно, появилась на лобном месте "Дома-2" с соведущим Андреем Черкасовым и попыталась бодро сказать вступительное слово. Однако зрители и участники заметили нечто странное. У теледивы заплетался язык, и она даже не смогла правильно произнести фамилию своего коллеги, который, глядя на происходящее, изменился в лице.
Видео © Telegram / Yobajur
Поведение ведущей вызвало бурное обсуждение. И она решила оправдаться, рассказав в сториз, что перед эфиром действительно немного расслабилась с подругами. Впрочем, Бузова быстро удалила это видео, пишет телеграм-канал Yobajur.
Я была в прекрасном настроении, встретилась с подружками и немножко расслабилась. И позволила себе раз, наверное, в 16 лет выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, вы мне это простите!
Ольга Бузова
Видео © Telegram / Yobajur
Некоторые пользователи, которые успели посмотреть ролик Ольги с признанием, похвалили её за честность и поддержали девушку. "А что, она не человек, хоть и подшофе, но вела себя достойно. А не как некоторые", — писали они. Однако у других её поступок вызвал негодование, ведь, по мнению комментаторов, она позорит профессию ведущей.
Фото © VK / Ольга Бузова
Хорошо, что честно призналась
livonova.ana
Ну как обычно. Нажрутся — и потом извините, простите. И главное — друзья вечно виноваты
ta.nja216
Главное, что за руль не рвётся, как некоторые
imbecily_official
Ольга Бузова пришла на проект "Дом-2" в 2004 году. Сначала девушка пыталась строить там любовь, завязав отношения с Романов Третьяковым. Однако позже сама заняла место ведущей. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.
WOW-stars
Пьяная Бузова опозорилась на лобном месте "Дома-2", с трудом выговаривая текст
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