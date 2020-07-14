Пьяная Бузова опозорилась на лобном месте "Дома-2", с трудом выговаривая текст

34-летняя Ольга Бузова, как обычно, появилась на лобном месте "Дома-2" с соведущим Андреем Черкасовым и попыталась бодро сказать вступительное слово. Однако зрители и участники заметили нечто странное. У теледивы заплетался язык, и она даже не смогла правильно произнести фамилию своего коллеги, который, глядя на происходящее, изменился в лице.

Видео © Telegram / Yobajur

Поведение ведущей вызвало бурное обсуждение. И она решила оправдаться, рассказав в сториз, что перед эфиром действительно немного расслабилась с подругами. Впрочем, Бузова быстро удалила это видео, пишет телеграм-канал Yobajur.

Я была в прекрасном настроении, встретилась с подружками и немножко расслабилась. И позволила себе раз, наверное, в 16 лет выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, вы мне это простите! Ольга Бузова

Видео © Telegram / Yobajur

Некоторые пользователи, которые успели посмотреть ролик Ольги с признанием, похвалили её за честность и поддержали девушку. "А что, она не человек, хоть и подшофе, но вела себя достойно. А не как некоторые", — писали они. Однако у других её поступок вызвал негодование, ведь, по мнению комментаторов, она позорит профессию ведущей.

Фото © VK / Ольга Бузова

Хорошо, что честно призналась livonova.ana

Ну как обычно. Нажрутся — и потом извините, простите. И главное — друзья вечно виноваты ta.nja216

Главное, что за руль не рвётся, как некоторые imbecily_official