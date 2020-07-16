57-летняя Алёна Свиридова снялась в одном бикини, шокировав фанатов своей откровенностью

57-летняя артистка решила напомнить о себе весьма дерзким образом. Алёна Свиридова выложила в "Инстаграм" откровенный кадр, где позирует в ярко-красном купальнике в полоску, с повязкой в тон на голове и массивными серьгами. Губы исполнительница "Розового фламинго" подчеркнула алым.
Певица продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и эффектную грудь и отметила, что "нарядилась" таким образом по случаю Дня рыбака. "В Крыму это особенный день. Практически как Новый год по значимости:)", — написала она.
Смелость артистки вызвала весьма неоднозначную реакцию. Одни были поражены тем, насколько красивая у Алёны фигура, ведь ей могут позавидовать даже молодые девушки. Но других смутила подобная откровенность. Юзеры писали, что в таком возрасте столь пикантные фото смотрятся неуместно, и решили, что исполнительница просто идёт на поводу у моды.
Всегда считал Вас умной женщиной, обладающей рассудительностью и здравым рассудком! Но... это фото вообще не в тему
stalinomorsk
Алёна, я вас уважала... К чему в возрасте такое фото? Что хотели показать? Стареть красиво не каждому дано, радуйте своими формами себя, своих близких, но всю страну не стоит — теряете уважение к себе
shakarovaanzhela
Алёна, у Вас отличная фигура, не обращайте внимание на комментарии нервных бабулек!!!! С праздником!
petryakova_anna
Ого, вы такая подтянутая 🔥 Отлично выглядите
juliya.bugaytsova
Алёна Свиридова — известная певица родом из Керчи, автор книги "Счастье без правил". В одном из интервью КП артистка признавалась, что красота для неё — это здоровье, а вот лечь под нож хирурга она бы никогда не рискнула: "Я делала уколы красоты, ультразвуковые процедуры — этого не скрываю. Но я принципиально против пластической хирургии — от неё не бывает хороших результатов, потому что люди не останавливаются никогда и после многочисленных операций моложе не становятся. Поэтому нужно расслабиться и с удовольствием принять себя".
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