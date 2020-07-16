57-летняя Алёна Свиридова снялась в одном бикини, шокировав фанатов своей откровенностью

57-летняя артистка решила напомнить о себе весьма дерзким образом. Алёна Свиридова выложила в "Инстаграм" откровенный кадр, где позирует в ярко-красном купальнике в полоску, с повязкой в тон на голове и массивными серьгами. Губы исполнительница "Розового фламинго" подчеркнула алым.

Фото © Instagram / alenasviridova

Певица продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и эффектную грудь и отметила, что "нарядилась" таким образом по случаю Дня рыбака. "В Крыму это особенный день. Практически как Новый год по значимости:)", — написала она.

Фото © Instagram / alenasviridova

Смелость артистки вызвала весьма неоднозначную реакцию. Одни были поражены тем, насколько красивая у Алёны фигура, ведь ей могут позавидовать даже молодые девушки. Но других смутила подобная откровенность. Юзеры писали, что в таком возрасте столь пикантные фото смотрятся неуместно, и решили, что исполнительница просто идёт на поводу у моды.

Фото © Instagram / alenasviridova

Всегда считал Вас умной женщиной, обладающей рассудительностью и здравым рассудком! Но... это фото вообще не в тему stalinomorsk

Алёна, я вас уважала... К чему в возрасте такое фото? Что хотели показать? Стареть красиво не каждому дано, радуйте своими формами себя, своих близких, но всю страну не стоит — теряете уважение к себе shakarovaanzhela

Алёна, у Вас отличная фигура, не обращайте внимание на комментарии нервных бабулек!!!! С праздником! petryakova_anna

Ого, вы такая подтянутая 🔥 Отлично выглядите juliya.bugaytsova