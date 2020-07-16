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Интересное положение Натали Портман уже не скрывают объёмные платья

Папарацци застали звезду во время прогулки по Лос-Анджелесу.

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Знаменитая актриса Натали Портман ждёт третьего ребёнка. Голливудскую звезду запечатлели папарацци, когда она вместе с супругом — танцовщиком Бенжаменом Мильпье — и детьми прогуливалась по Лос-Анджелесу. Фотографии актрисы выложили в Сеть.

На кадрах видно, что округлившийся живот Портман уже не скрывает объёмное платье-рубашка. Факт беременности косвенно подтверждает и то, что актриса впервые за всю свою профессиональную деятельность отказалась присутствовать на ежегодной церемонии вручения премии "Оскар", притом что её номинировали на лучшую женскую роль за фильм "Джеки". Сама же звезда пока не даёт комментариев по этому поводу.

Для супружеской пары этот ребёнок станет третьим. Портман и Мильпье уже являются родителями трёхлетней Амалии и девятилетнего Алефа.

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