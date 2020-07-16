Интересное положение Натали Портман уже не скрывают объёмные платья

На кадрах видно, что округлившийся живот Портман уже не скрывает объёмное платье-рубашка. Факт беременности косвенно подтверждает и то, что актриса впервые за всю свою профессиональную деятельность отказалась присутствовать на ежегодной церемонии вручения премии "Оскар", притом что её номинировали на лучшую женскую роль за фильм "Джеки". Сама же звезда пока не даёт комментариев по этому поводу.