СК заявил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала и впервые назвал его мотив

СК РФ заявил о неопровержимых доказательствах причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке. Кроме того, по мнению следствия, мотивом, которым руководствовались Фургал и его соучастники, было продвижение коммерческих интересов.

— Уже на этом этапе у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского. Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах, — говорится в сообщении.

Следствие считает, что мотивом к совершению преступлений было продвижение Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов.

Так, убийство Зоря СК связывает с длительным конфликтом, который был между предпринимателем и Фургалом из-за суда по железобетонному заводу. Бизнесмена убили за день до вынесения судебного решения. Второй убитый — Булатов — подозревал Фургала в причастности к убийству Зоря. СК считает, что Фургал "убрал" его, опасаясь разоблачения, а после завладел долей неугодного компаньона в общем бизнесе. Третьей жертвой мог стать Смольский, конкурент Фургала, но покушение на бизнесмена оказалось неудачным, и он выжил.

— Фургал открыл в одном из населённых пунктов Амурской области пункт приёма металла. Аналогичный бизнес там вёл Смольский, принимавший сырьё по более высокой цене. Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса. Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил, — рассказали в СК РФ.

А убийство местного жителя Романа Сандалова, как считает следствие, также было совершено в угоду коммерческим интересам. Вину за него на себя взял охранник и личный водитель Фургала. Ранее Лайф пообщался с матерью Романа, которая 15 лет добивалась правды.

Подчёркивается, что, учитывая тяжесть преступлений, вопрос о применении сроков давности решит суд. Но следствие не сомневается в участии Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств.