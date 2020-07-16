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Песков назвал голословными обвинения Лондона в попытке вмешательства Москвы в выборы 2019 года

Он подчеркнул, что российская сторона не причастна к хакерским атакам на фармкомпании и исследовательские центры в Британии.

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Слова министра иностранных дел Соединённого Королевства Доминика Рааба о якобы предпринятых Москвой попытках оказать влияние на исход парламентских выборов в Великобритании в 2019 году являются очередными голословными обвинениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона не располагает информацией о том, кто мог взламывать фармацевтические компании и исследовательские центры на британской территории.

Можем сказать одно: Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Мы не приемлем подобные обвинения, равно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб признал, что свидетельств "полномасштабного вмешательства" РФ в выборы у британской стороны нет.

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