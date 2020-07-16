"Болезнь бежит впереди скальпеля". В Подмосковье хирурги спасли пациента с гангреной, поразившей половину тела

В подмосковном Наро-Фоминске хирурги спасли мужчину с газовой гангреной. Меньше чем за сутки некроз распространился на всю нижнюю часть тела пациента, захватив ноги и спину. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

В ведомстве отметили, что про такое заболевание медики между собой говорят так: "Болезнь бежит впереди скальпеля". Оно отличается молниеносным течением с быстрым распространением на неповреждённые области.

— Смертность от заболевания достигает 80%. Жителю Можайска посчастливилось попасть в оставшиеся 20% — его удалось спасти. Кроме того, мы провели ему пластику повреждённых участков кожи, — отметил заведующий хирургическим отделением Наро-Фоминской областной больницы Владимир Ястребов.

Операция прошла успешно, однако после неё пациент некоторое время находился под тщательным контролем медиков больницы. Сейчас его уже выписали, он находится дома под наблюдением участкового врача.