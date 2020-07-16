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Глава британского МИД обвинил Москву в попытке вмешательства в выборы 2019 года

Власти королевства начали уголовное расследование.

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Фото © Pixabay

Лондон считает, что Москва предпринимала попытки оказать влияние на исход парламентских выборов в Великобритании в 2019 году, заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб.

Дипломат признал, что свидетельств "полномасштабного вмешательства" РФ в выборы у британской стороны нет.

На основании тщательного анализа правительство пришло к выводу, что российские силы предпринимали попытки вмешаться в парламентские выборы 2019 года, активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы, — сказал глава британского внешнеполитического ведомства.

Речь идёт о публикации документа о ходе торговых переговоров между Лондоном и Вашингтоном, компрометировавшего правящую Консервативную партию.

Ранее глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о попытках повлиять на ход голосования по поправкам к конституции, предпринимавшихся извне. По словам сенатора, они оказались неэффективными.

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