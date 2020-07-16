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Блогер Илья Мэддисон стал помощником самого молодого депутата Госдумы

Он будет помогать развивать киберспорт в России.

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Скриншот © YouTube / Maddyblog

Самый молодой депутат Государственной думы Василий Власов заручился поддержкой блогера Ильи Мэддисона. По словам парламентария, теперь "король российского "Ютуба" станет его помощником и будет развивать киберспорт в стране.

Видеоблогер Илья Мэддисон тоже стал моим помощником на общественных началах. Вчера я забрал его удостоверение. Его называют королём российского YouTube, он первый, кто начал вообще делать обзоры, — приводит его слова РИА "Новости".

Власов отметил, что Мэддисон — профессиональный киберспортсмен, а в нижней палате парламента совсем недавно как раз проводили круглый стол на эту тему. Депутат добавил, что во многих странах киберспорт приносит государствам большие деньги, в то время как в РФ эта сфера остаётся без внимания. Он надеется это исправить.

Тем временем в Китае киберспорт официально признали профессией ещё в прошлом году.

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