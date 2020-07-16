Блогер Илья Мэддисон стал помощником самого молодого депутата Госдумы

Самый молодой депутат Государственной думы Василий Власов заручился поддержкой блогера Ильи Мэддисона. По словам парламентария, теперь "король российского "Ютуба" станет его помощником и будет развивать киберспорт в стране.

— Видеоблогер Илья Мэддисон тоже стал моим помощником на общественных началах. Вчера я забрал его удостоверение. Его называют королём российского YouTube, он первый, кто начал вообще делать обзоры, — приводит его слова РИА "Новости".

Власов отметил, что Мэддисон — профессиональный киберспортсмен, а в нижней палате парламента совсем недавно как раз проводили круглый стол на эту тему. Депутат добавил, что во многих странах киберспорт приносит государствам большие деньги, в то время как в РФ эта сфера остаётся без внимания. Он надеется это исправить.