В ДНР заявили, что погибший под Горловкой диверсант был наёмником из США

Один из погибших на минном поле под Горловкой, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, оказался наёмником из США. Об этом заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает РИА "Новости".

— Шон Фуллер с позывным "Техас", имеющий опыт боевых действий в Ираке, известен как специалист подрывного дела, — отметил Басурин.

Он также сообщил, что мужчина активно взаимодействовал с украинскими националистами, на его одежде нашли элементы нацистской символики.