В ДНР заявили, что погибший под Горловкой диверсант был наёмником из США

Один из погибших на минном поле под Горловкой, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, оказался наёмником из США. Об этом заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает РИА "Новости".
— Шон Фуллер с позывным "Техас", имеющий опыт боевых действий в Ираке, известен как специалист подрывного дела, — отметил Басурин.
Он также сообщил, что мужчина активно взаимодействовал с украинскими националистами, на его одежде нашли элементы нацистской символики.
Напомним, несколько дней назад в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о гибели трёх украинских диверсантов на минном поле под Горловкой. Отмечалось, что тело одного из них уже эвакуировали военные Донецкой Народной Республики.