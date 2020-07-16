"Сентябрь — самый неудачный месяц". Памфилова высказалась за перенос единого дня голосования

Проведение голосования в течение нескольких дней на выборах в будущем потребует переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
— На будущее, если это перманентно в законе будет прописано, обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, — это сентябрь, — заявила глава ЦИК в ходе заседания экспертной площадки, где обсуждают механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября.
По словам Памфиловой, механизм многодневного голосования будет обкатан осенью с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности и не в ущерб прозрачности и достоверности результатов.
— Что мы предлагаем обкатать? Голосование в течение двух-трёх дней, — пояснила она.
Напомним, 15 июля депутаты Госдумы проголосовали во втором чтении за принятие поправок в избирательное законодательство. Они предусматривают возможность проведения голосования на выборах или референдумах в течение нескольких, но не более трёх дней.