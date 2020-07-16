Путин назвал первостепенную задачу экономической политики России

Задача полного восстановления рынка труда в РФ должна быть выполнена в 2021 году. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросам формирования федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Президент подчеркнул, что для роста занятости и доходов граждан должны быть использованы все инструменты, в том числе возможности федерального бюджета. Дополнительные ресурсы, по словам главы государства, должны быть направлены на долгосрочные стратегические планы, национальные проекты, в том числе на развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры и поддержание обороноспособности.

— И сейчас самая главная наша задача экономической политики — восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи, — сказал Путин в ходе видеоконференции.

Глава государства отметил, что пока численность безработных остаётся высокой — в службах занятости зарегистрировано около трёх миллионов граждан.