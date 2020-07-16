Путин: Пандемия коронавируса буквально заморозила всю экономику

Пандемия CoViD-19 и введённые из-за неё ограничения негативно отразились как на мировой, так и на российской экономике, отметил президент России Владимир Путин.

— Пандемия коронавируса и вызванные ей ограничения буквально заморозили всю экономику, — сказал он на совещании по бюджету.