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Путин: Пандемия коронавируса буквально заморозила всю экономику

Президент отметил, что из-за вынужденных ограничений до критического уровня выросла безработица.

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Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Пандемия CoViD-19 и введённые из-за неё ограничения негативно отразились как на мировой, так и на российской экономике, отметил президент России Владимир Путин.

Пандемия коронавируса и вызванные ей ограничения буквально заморозили всю экономику, — сказал он на совещании по бюджету.

Путин отметил, что до критического уровня в России выросла безработица, а из-за объявленных нерабочих дней сократился и ВВП. Поэтому, подчеркнул президент, необходимо подробно обсудить приоритеты нового федерального бюджета, работа над которым по традиции начинается в середине лета, и учесть новые задачи и вызовы, с которыми сталкиваются мир и Россия.

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