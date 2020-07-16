Акции "Твиттера" после взлома аккаунтов знаменитостей рухнули на предварительных торгах

После массового взлома аккаунтов известных личностей акции "Твиттера" на предварительных торгах в США рухнули более чем на пять процентов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

К 11:44 мск их цена упала до 33,8 доллара за штуку, падение составило 5,24%.

Ранее Лайф сообщал, что хакеры взломали десятки твиттер-аккаунтов, в которых разместили однотипные объявления с "выгодным предложением", которые были связаны с криптовалютами. Пострадали в основном учётные записи профильных бирж и причастные к ним люди, но среди "жертв" были также известные политики, миллиардеры и корпорации.