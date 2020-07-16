Академик РАН назвал показатели, на которые следует обращать внимание при оценке ситуации вокруг коронавируса

При оценке ситуации с распространением CoViD-19 необходимо обращать внимание на количество заражённых коронавирусом, поступающих в стационары, и на количество госпитализированных с внебольничной пневмонией. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

— Эти показатели уменьшились по сравнению с тем, что было месяц назад. Ещё месяц назад мы говорили, что поступает больше 800. Сейчас мы говорим, что меньше 200. В четыре раза уменьшилось, хочу подчеркнуть! — уточнил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

Шляхто также указал, что сейчас в Петербурге ежедневно по выздоровлении выписывают в два раза больше переболевших коронавирусом пациентов, чем три или четыре недели назад. Академик отметил, что с каждым днём в городе уменьшается число новых случаев заражения инфекцией.