Путин назвал беспрецедентными для России масштабы поддержки бизнеса во время пандемии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время эпидемии коронавируса государство оказало бизнесу и гражданам беспрецедентную по масштабам поддержку. По его словам, одновременно все проблемы решить было нельзя, так как глубина кризиса оказалась очень серьёзной, однако точечная помощь "попала" туда, куда было особенно нужно.

— И, судя по всему, мы в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, выплаты по безработице... Объёмы, масштабы поддержки бизнеса во время эпидемии стали для нашей страны беспрецедентными, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что по мере выхода из режима ограничений экономическая активность восстанавливается.

Напомним, в начале эпидемии коронавируса в России Владимир Путин предложил ряд новых мер поддержки для россиян. Среди них были допвыплаты на детей в возрасте до 16 лет и увеличение детских пособий, повышение выплат по безработице, дополнительные выплаты медикам и соцработникам, отсрочка по налогам малому и среднему бизнесу, программа льготной ипотеки под 6,5% и другие.