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Путин назвал беспрецедентными для России масштабы поддержки бизнеса во время пандемии

По словам главы государства, эти меры сгладили остроту кризиса.

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Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время эпидемии коронавируса государство оказало бизнесу и гражданам беспрецедентную по масштабам поддержку. По его словам, одновременно все проблемы решить было нельзя, так как глубина кризиса оказалась очень серьёзной, однако точечная помощь "попала" туда, куда было особенно нужно.

И, судя по всему, мы в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, выплаты по безработице... Объёмы, масштабы поддержки бизнеса во время эпидемии стали для нашей страны беспрецедентными, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что по мере выхода из режима ограничений экономическая активность восстанавливается.

Напомним, в начале эпидемии коронавируса в России Владимир Путин предложил ряд новых мер поддержки для россиян. Среди них были допвыплаты на детей в возрасте до 16 лет и увеличение детских пособий, повышение выплат по безработице, дополнительные выплаты медикам и соцработникам, отсрочка по налогам малому и среднему бизнесу, программа льготной ипотеки под 6,5% и другие.

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