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Остановилось сердце. В Москве женщина умерла после липосакции

Проводится доследственная проверка.

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Фото © Pxabay

В операционном отделении медицинской клиники на севере Москвы скончалась женщина 1985 года рождения, которая обратилась в медучреждение для проведения липосакции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по городу.

По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении.

По данным источника РИА "Новости", у пациентки остановилось сердце, когда врачи начали выводить её из-под наркоза после операции.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге женщина скончалась после проведения пластической операции. Ей провели операцию в одной из частных клиник, у которой не было лицензии на стационарную помощь по данному профилю. В учреждении не было необходимых условий и оснащения для подобных процедур.

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