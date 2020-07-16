Остановилось сердце. В Москве женщина умерла после липосакции

В операционном отделении медицинской клиники на севере Москвы скончалась женщина 1985 года рождения, которая обратилась в медучреждение для проведения липосакции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по городу.

— По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении.

По данным источника РИА "Новости", у пациентки остановилось сердце, когда врачи начали выводить её из-под наркоза после операции.