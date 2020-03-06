Мать двоих детей умерла после липосакции, которую сделала, чтобы удивить мужа

29-летняя Луз Дари Сильва из города Барранкабермеха, Колумбия, отдала своё тело в руки пластических хирургов. Блондинка решила, что её формы требуют коррекции. И женщине сделали лазерную липосакцию — удалили жир с живота, бёдер и спины. Также операция включала подтяжку ягодиц и создание заветных кубиков пресса и обошлась в четыре миллиона колумбийских песо (≈ 80 тысяч рублей), пишет Mirror.

Фото © Facebook / Luz Dary Silva

Женщина благополучно вернулась домой, но уже на следующий день почувствовала себя плохо. У неё началась диарея и упало давление. Луз срочно доставили в больницу, и, по словам сестры блондинки, её кожа начала чернеть. Врачи три дня боролись за жизнь пациентки, но сделать уже ничего не смогли.

Фото © Facebook / Luz Dary Silva

Результаты вскрытия ещё неизвестны, но медики считают, что в организм Луз могли попасть бактерии, которые и послужили причиной смерти. Представители клиники, где женщина делала операцию, заявили, что начали внутреннее расследование.

Фото © Facebook / Luz Dary Silva

У бразильянки остались двое маленьких детей и муж, которого она хотела порадовать стройной фигурой, но сделала вдовцом.