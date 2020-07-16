"Порядок наводить надо". Депутат Госдумы оценил предложение по введению штрафов для шумных соседей

Чёткого ответа, как зафиксировать шум от соседей, не существует, и это является одной из ключевых проблем данного вопроса. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов, комментируя инициативу о введении штрафов для любящих пошуметь жителей многоквартирных домов.

В беседе с телеканалом "360" депутат напомнил, что зачастую полицейские приезжают на вызов, когда жильцы уже перестают шуметь.

— Пока очень много вопросов правоприменения. Когда на них найдут ответы, можно обсуждать величину и масштабы наказания, — сказал Пахомов.

Он не стал говорить, насколько адекватен вопрос о штрафах в отношении тех, кто шумит.

— Но порядок наводить надо, — подчеркнул депутат, напомнив, что сейчас единого подхода не существует.